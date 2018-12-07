В Пугачеве почтили память героя России Виктора Тюрикова

7 Дек. 15:25 2018-12-07T15:51:58+03:00

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В аллее Героев у бюста Виктору Ивановичу Тюрикову Пугачева, состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

На мероприятии присутствовали: дочь Виктора Ивановича — Ирина Викторовна, внук — Роман, учащиеся второго класса МОУ «СОШ №2 Пугачева», представители клуба «Память» мемориального Дома-музея В. И. Чапаева учащиеся шестого класса МОУ «СОШ №2.

Председатель первичной организации партии «Единая Россия» Татьяна Трапезникова рассказала присутствующим о подвиге нашего земляка — Виктора Ивановича Тюрикова, принимавшего участие в первой и второй чеченских войнах.

В боевом вылете 7 августа 2003 года в составе группы он производил десантирование войск в районе действия бандформирований. Вертолет Ми-8МТ подполковника Тюрикова получил повреждения в воздухе от огня крупнокалиберного пулемета и загорелся. Командир принял решение посадить горящую машину в русле горной реки, погасил скорость, завис над выбранной площадкой. Приказал десанту и экипажу покинуть вертолет. Сам продолжал удерживать машину от падения. Вертолет получил еще несколько попаданий, теперь уже из гранатомета, и взорвался, но к тому моменту все находившиеся в нем люди успели его покинуть. Погиб только подполковник авиации Тюриков, который спас их жизни ценой своей собственной.

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Указом президента Российской Федерации №1232 от 25 сентября 2004 года за проявленный героизм при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе подполковнику авиации Виктору Ивановичу Тюрикову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награжден орденами мужества, «За военные заслуги», медалями. Похоронен в Пугачеве Саратовской области.

Много добрых слов прозвучало о Викторе Ивановиче как отце от дочери Ирины, внука Романа, который заявил, что он хочет быть во всем похож на своего героического деда и непременно стать героем. Закончилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов к бюсту Героя России — Виктора Ивановича Тюрикова.

- «Историческая память» — это не только «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Проект позволяет нам воздавать дань уважения и героям наших дней, на их примерах воспитывать подрастающее поколение, — прокомментировала акцию региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.