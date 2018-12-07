2018-12-07T12:46:42+03:00
Общество

Возле Сенного рынка снесли мини-магазин

Такое решение принял Арбитражный суд
Екатерина Семенова
Поделиться:
У Сенного рынка снесли мини-магазинУ Сенного рынка снесли мини-магазин
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратова судебные приставы добились демонтажа магазина у Сенного рынка.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, с иском в Арбитражный суд обратилась администрация города.

Суд вынес решение, что мини-магазин должен быть демонтирован с земельного участка площадью 78 кв. м. Обязанность по сносу возложена на владельца.

Должник добровольно выполнил решение суда после вручения постановления о возбуждении исполнительного производства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу в гараже задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло