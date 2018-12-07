Возле Сенного рынка снесли мини-магазин

7 Дек. 12:24 2018-12-07T12:46:42+03:00

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В Кировском районе Саратова судебные приставы добились демонтажа магазина у Сенного рынка.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, с иском в Арбитражный суд обратилась администрация города.

Суд вынес решение, что мини-магазин должен быть демонтирован с земельного участка площадью 78 кв. м. Обязанность по сносу возложена на владельца.

Должник добровольно выполнил решение суда после вручения постановления о возбуждении исполнительного производства.