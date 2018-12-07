В Заводском районе снесли незаконную стоянку [видео]

7 Дек. 11:59 2018-12-07T16:40:42+03:00

Там больше нет забора и будки охранника

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Сегодня, 7 декабря, во дворе дома №4 по Ново-Астраханской улице в Саратове снесли незаконную стоянку.

Снос будки охранника на незаконной стоянкеФото: Дарья Вострикова

- На основании судебного решения приставы демонтировали забор и будку охраны. Соглашения, чтобы эту землю отдали под стоянку, не было, поэтому администрация обратилась с иском в суд о сносе. После демонтажа участок площадью 1,5 тыс. кв. м будет передан в собственность города, — объяснил Валерий Цыганов, начальник отдела торговли и бытового обслуживания Заводского района Саратова.

Такая же участь сегодня постигнет торговый павильон по адресу: улица Огородная, 203.