2018-12-07T14:33:38+03:00
Недвижимость

Министр ЖКХ попросил жителей Саратова потерпеть, пока меняют старые трубы

Он извинился за неудобства
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области сегодня, 7 декабря, проходит пресс-конференция министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» в мероприятии принимают участие замдиректора филиала Саратовский ПАО «Т Плюс» Михаил Глухих и руководитель направления энергетика ПАО «Саратовэнерго» Максим Сурков.

- Уже шесть лет мы комплексно работаем по программе энергоэффективности и должны ускоряться. Первоначально мы использовали средства бюджета, в том числе федерального. За эти годы вложено 2 млрд рублей, но экономия от этой модернизации составила уже 8 млрд, по всему кругу системы ЖКХ. Сейчас мы уже научились заключать энергосервисные контракты без денег федерального бюджета. Выглядит это так — инвестор, чаще всего это сами энергетические компании, заменяют старое оборудование или модернизируют существующие системы. Стоимость этого вкладывается в тариф для организаций и граждан, но за счет экономии на отсутствии потерь за несколько лет (от одного до пяти) оборудование и работы полностью окупаются. При этом счета не изменялись, по суммам в платежках оставались прежними при меньших расходах и потерях, — заявил министр.

Также он извинился перед населением области «за неудобства».

- Мгновенно не поменяешь старые котельные или трубопроводы. Нужно потерпеть, — отметил он.

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