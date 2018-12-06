2018-12-06T15:00:18+03:00
Общество

Саратовский врач поддержал идею строительства онкоцентра

Он согласился с Вячеславом Володиным в оценке важности кадрового вопроса
Екатерина Семенова
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В интервью ГТРК «Саратов» председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о важных решениях, принятых в этом году, которые повлияют на развитие региона. В числе главных федеральных проектов, реализация которых намечена на следующий год, спикер назвал строительство онкологического центра.

Как считает саратовский врач-онколог высшей категории, Заслуженный врач РФ Алексей Катков, инициированный Вячеславом Володиным проект по строительству в Саратове онкологического центра станет серьезным прорывом в развитии онкологической службы области.

- В своем интервью председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил важность строительства онкологического центра в Саратовской области. Уже сейчас необходимо приступать к подготовке площадки для медицинского учреждения, продумать вопросы транспортной доступности, подведения коммуникаций. Не менее важно решить вопрос подготовки специалистов. Абсолютно согласен с Вячеславом Викторовичем, что кадровый вопрос — один из ведущих при создании современного медицинского центра, тем более, онкологического профиля.

Нам повезло, что в Саратове есть медицинский и классический университеты, они являются базами для подготовки и переподготовки медицинских кадров. В областном клиническом онкологическом диспансере работают уникальные специалисты, медицинские физики — выпускники наших именитых вузов. Но совершенно понятно, что для нового учреждения нужно будет больше профильных специалистов. Очень важно, что с подачи спикера Госдумы уже сегодня поднимается этот вопрос — когда есть время для подготовки кадров. Напомню, что недавно подписанное соглашение о сотрудничестве между регионом и Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина также позволит расширить возможности для подготовки кадров, необходимых для нового онкологического центра, — подчеркнул врач-онколог Алексей Катков.

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