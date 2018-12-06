В Саратове и районах области отметили День неизвестного солдата

6 Дек. 14:19 2018-12-06T14:39:50+03:00

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Новая памятная дата День неизвестного солдата напоминает о воинской доблести и бессмертном подвиге россиян, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

- День неизвестного солдата праздновался на территории всей Саратовской области. Если говорить о работе местных координаторов проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», то хотелось бы отметить Ленинский район Саратова и Вольск. Здесь сделали акцент на подрастающее поколение, мероприятия были не только содержательными, но и душевными, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

- В этот памятный день в общеобразовательных учреждениях Ленинского района прошли мероприятия разного формата, от урока до торжественного вручения Знамени Победы, но каждое из них было проведено с целью формирования чувства патриотизма, уважения к ветеранам войн, к истории своей страны. Главной задачей педагогических коллективов в рамках проведения данного мероприятия явилось воспитание активной гражданской позиции и патриотического духа подрастающего поколения России, — подчеркнул местный координатор партийного проекта «Историческая память» Андрей Ионов.

Почетным гражданином Саратовской области, участником операции по взятию Берлина, редактором «Книги памяти» Георгием Васильевичем Фроловым была передана на вечное хранение копия Знамени Победы учащимся школы №103. Ветеран отметил важность гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

В школе №57 прошел единый Урок мужества, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Учащиеся делились своими знаниями о мужестве, героизме наших солдат, их чести и доблести, рассказывали о героях тех памятных лет — сверстниках нынешней молодежи.

В музее Боевой славы гимназии №108 состоялось памятное мероприятие, гостями которого стали участники боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане. В ходе мероприятия была презентована обширная работа поискового отряда «Надежда» по установлению имен неизвестных солдат, «поднятых» поисковиками во время раскопок в Калуге, Новгороде, Ельне и других городах. Всего за годы работы поисковиками гимназии «поднято» 1 134 останка бойцов, установлены имена 104 советских солдат. Были показаны видеоматериалы об участии отряда гимназии в августе 2018 года в Вахте Памяти в Волгоградской области. В заключение присутствующие гости выступили со словами благодарности за организацию поисковой работы.

- День неизвестного солдата — это день, когда мы вспоминаем всех тех, кто погиб защищая рубежи нашей Родины. Память о подвиге каждого человека жива, пока живы те, кто может ее передать. Не случайно проект партии «Единая Россия» носит название «Историческая память», так как то, что стало историей, остается с нами на века. А значит, вечными в каждом поколении будут благодарность, патриотизм и любовь к Отечеству, — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Саратова Евгений Ковалев.

А в Вольске, по сложившейся традиции, возле Вечного огня прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие глава района Виталий Матвеев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Ковинская, главы муниципальных образований, депутатский корпус и общественники.

Перед собравшимися выступила член местного политсовета «Единой России», председатель Совета ветеранов войны и труда Ольга Шавыкина.

- Многие до сих пор не знают о судьбах своих родных, не вернувшихся с войны. По официальным данным в годы Великой Отечественной войны пропали без вести более 3,5 млн человек. О многих до сих пор ничего неизвестно: погибли они, попали в плен или остались живы. Сегодня пропавшие без вести военнослужащие являются основным объектом российского поискового движения, — сказала Ольга Шавыкина