Радаев: Школа молодых управленцев создана для воспитания современных, грамотных, инициативных руководителей

6 Дек. 14:00 2018-12-06T14:01:58+03:00

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На площадке Исторического парка «Россия — Моя история» проходит торжественное мероприятие, посвященное завершению проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» за 2018 год.

Обращаясь к выпускникам и участникам мероприятия, Губернатор Валерий Радаев отметил особую значимость проекта для региона.

- Сегодня, на старте нацпроектов, актуальность формирования эффективного кадрового резерва возрастает в разы. Это общероссийский тренд. Именно для выявления сильной работоспособной молодежи в рамках площадки «Россия – страна возможностей» созданы такие проекты как «Лидеры России», «Управляй», «Я – профессионал», «Мой первый бизнес», грантовый конкурс молодежных инициатив. А в нашем регионе – это проект «Школа молодых управленцев, — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что образовательный проект «Школа молодых управленцев Саратовской области» показал свою эффективность в подготовке кадров для органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса. По его словам, проблема обновления кадров в исполнительной власти и на муниципальном уровне актуальна как никогда. В региональном правительстве менее 16% служащих в возрасте до 30 лет, аналогичная картина и в муниципалитетах.

- Школа молодых управленцев создана для воспитания современных, грамотных, инициативных руководителей. Вы – нам нужны. Нужны те, кто придут слушателями после вас. Дорога молодым должна быть открыта, правда, с одним очень важным условием – чтобы вы были подготовлены, ответственны и хотели работать для людей, — подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатор выразил слова благодарности за реализацию проекта сотрудникам Ассоциации муниципальных образований, СГУ, Поволжского института управления им. П.А. Столыпина - филиала РАНХиГС, Социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, областного Правительства.

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Декан факультета дополнительного профессионального образования Саратовского социально-экономического института Галина Семенова отметила, что для трех вузов региона была большая ответственность - реализовать проект Школы молодых управленцев.

- При каждом управленческом решении важно определить правильную позицию, уделить внимание рискам. Поэтому мы применяли проектный подход в обучении. Хочу сказать слова благодарности Губернатору за этот проект. Итоги Школы молодых управленцев показывают, что такой формат оправдан, эффективен и востребован. Цели были достигнуты на достойном уровне, так как к нам пришли мотивированные люди – молодые люди, которые были очень заинтересованы в личном и профессиональном развитии. Это люди, которые искренне заинтересованы в улучшении развития региона. На проектах, сделанных по итогам обучения, слушатели останавливаться не хотят, и желают, чтобы они были воплощены до конечного результата. Во многом эффективность Школы – из-за того, что вузы, Правительство, общественные организации работали в единой команде, были мобилизованы все ресурсы, обучение вели лучшие руководители. Надеюсь, для региона это станет замечательной традицией, — сказала декан факультета ССЭИ.

На мероприятии состоялись презентация и обсуждение проектов выпускников.

Отмечалось, что за время учебы 6 слушателей школы были повышены в должности на месте своей работы. Одному из авторов проекта по созданию комплекса высокотехнологичных остановок общественного транспорта поступило предложение о трудоустройстве в министерство строительства и ЖКХ области. По словам главы минстроя Дмитрия Тепина, данный проект четко проработан и востребован. Он отметил, что уже есть инвестор, готовый приступить к нему, и администрация г. Саратова выразила намерение поддержать реализацию проекта в следующем году.

Для справки:

Цель проекта – формирование резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя.

Организаторы Проекта: Правительство Саратовской области; Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области»; ВУЗы-партнеры (ПИУ им. П.А. Столыпина-филиал РАНХиГС, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ССЭИ).

26 февраля 2018 года был объявлен открытый конкурс по формированию Школы молодых управленцев Саратовской области. Заявки подали 203 человека от 39 муниципалитетов. По итогам трех отборочных этапов 100 человек с наивысшими результатами тестирования были зачислены в Школу молодых управленцев. Из них: 25 человек от 16 органов власти области, 47 человек от 26 муниципальных районов, 12 человек от иных организаций, 16 человек – самовыдвиженцы.

По итогам реализации Проекта планируется создание единой базы данных выпускников проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» для замещения руководящих должностей в органах исполнительной власти и местного самоуправления в приоритетном порядке, а также вручение рекомендательных писем для включения в резерв управленческих кадров Саратовской области.