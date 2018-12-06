Приезжий с Дальнего Востока угрожал порезать саратовчанку
Во время банкета он приставил нож к ее горлу за отказ налить спиртное
Изменить размер текста:
Житель Сахалинской области приставил нож к горлу подруги из Саратова за отказ налить спиртное.
- Вечером 20 мая 2018 года пьяный 30-летний мужчина сидел в гостях у своей приятельницы. Как только злоумышленник услышал о прекращении банкета, он начал угрожать убить хозяйку квартиры. Та по-настоящему испугалась за свою жизнь, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Теперь буян отправится на два года и четыре месяца в колонию строгого режима.