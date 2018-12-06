2018-12-06T10:00:02+03:00
Общество

По количеству лесов Саратовская область ближе всего к Чукотке

Министр экологии Дмитрий Соколов считает, что это очень мало
Александр Уриевский
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Лесистость Саратовской области составляет около 6%, это очень немного. К примеру, столько же — на Чукотке. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов на своей пресс-конференции 6 декабря.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году собрали 22 тонны желудей для посадки. Также планируется набрать 20 кг семян сосны обыкновенной. При этом из 100 кг шишек получается 1 кг семян.

- Два вида тополя-долгожителя у нас растут, а бальзамический и пирамидальный, которых у нас много, уже через 60 лет представляют серьезную угрозу в городе. Как раз их в 50-х годах сажали. Почему? Они быстрорастущие, с ними легко работать. Падают на машины — полбеды. А на людей? Тополиный пух — не только тема для «попсовых» песен. Пух с женских особей тополя. А сережки — на мужских. Много лет назад закладывали, а потом надо ухаживать за ними правильным образом. Обрезать годовые ветки — длинные пруты, и тогда не было бы сейчас проблем, когда многотонные деревья нависают над улицами. То есть, тополь неплох для городов, но надо ухаживать правильно и сажать мужские особи, — заявил Соколов.

По его словам, процесс озеленения очень растянут по времени.

- Сажаем деревья в память о дедах. Чтобы в тени играли наши внуки. В 2015 году я посадил кедр в питомнике Базарного Карабулака, семена купили в Хабаровске. Они сейчас со спичку размером, — поделился министр своим опытом.

Он рассказал о высадке кустарников, например, белой акации, а также не рекомендовал заниматься мелколистным вязом.

- Он подвержен болезням и быстро высыхает. Хотя тоже приживается очень шустро, даже если корнями вверх посадить. Однако потом он сохнет и падает на провода, — сказал Дмитрий Соколов.

Из долговечных деревьев он назвал клен остролистый, липу, каштан.

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