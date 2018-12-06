В кафе Заводского района одна безработная украла iPhone у другой

6 Дек. 08:20 2018-12-06T08:54:40+03:00

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29 ноября в полицию Заводского района Саратова обратилась безработная 24-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, около часа ночи неизвестные в кафе на улице Пономарева украли сумочку.

Внутри нее находились ключи от квартиры, 2 тыс. рублей наличными и iPhone SE.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 5 декабря полиция задержала подозреваемую — 23-летнюю также безработную гражданку. Украденная сумка была изъята.