В кафе Заводского района одна безработная украла iPhone у другой
Преступление было совершено глубокой ночью
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29 ноября в полицию Заводского района Саратова обратилась безработная 24-летняя девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, около часа ночи неизвестные в кафе на улице Пономарева украли сумочку.
Внутри нее находились ключи от квартиры, 2 тыс. рублей наличными и iPhone SE.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 5 декабря полиция задержала подозреваемую — 23-летнюю также безработную гражданку. Украденная сумка была изъята.