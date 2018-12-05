2018-12-05T15:49:45+03:00
Общество

Михаил Исаев поручил ускорить ремонт водопроводов

Мэр не хочет повторения ситуации на улице Тархова
Дарья Вострикова
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Михаил Исаев поручил ускорить устранение последствий от вскрышных работ.

- Я прошу "Т Плюс" и "КВС" выработать регламент по времени. Вы говорите, сейчас на это требуется трое суток. Давайте потом сокращать это время, — сказал Михаил Исаев.

Кроме того, глава Саратова поручил проработать вопрос о согласовании вскрышных работ. Для этого будет созвано крупное совещание, на котором будут присутствовать около 26 компаний,а также представители прокуратуры.

- Купите современные средства, с помощью которых можно определить точку протечки. Помню ситуацию на улице Тархова, мы трое суток не могли определить место протечки. Правда, когда еще была компания «Водоканал». Тогда перекопали всю улицу, это было неудобно просто, в -20, все моментально замерзало. Кроме того, нужна информация для людей на месте этих работ чтобы было ясно, что это за яма, чья она?,— отметил Михаил Исаев руководителям «Т Плюс» и «КВС».

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