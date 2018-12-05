2018-12-05T08:35:11+03:00
Общество

В Саратовской области подросток возил наркотики в машине

Его задержали у села Тарлыковка
Екатерина Семенова
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В Ровенском районе Саратовской области полиция задержала автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, машина была остановлена на дороге возле села Тарлыковка. В салоне автомобиля сидел 17-летний пассажир, у которого при досмотре найдено подозрительно вещество.

В полиэтиленовом пакете находилось нечто, напоминающее пластилин. Проверка показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения.

Юношу отпустили под подписку о невыезде.

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