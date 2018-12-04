В Саратовской области построят два новых моста на месте старых

СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-04T16:03:04+03:00

В следующем году будут полностью переделаны мосты в Ровенском и Перелюбском районах

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Чиновники минтранса рассказали журналистам о планах по ремонту и строительству мостов в Саратовской области в 2019 году.

- На следующий год мы сломаем и полностью перестроим деревянный мост протяженностью 50 м через реку Каменку в Перелюбском районе. На эти работы в следующем году будет выделено 70 млн рублей из областного бюджета. Также будет полностью перестроен мост в Ровенском районе, — рассказал Михаил Шалыганов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства.

Всего в следующем году планируется отремонтировать 20 мостов общей длиной 787 м в нескольких районах области.