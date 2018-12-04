2018-12-04T12:13:48+03:00
Происшествия

В Вольске еще одна иномарка врезалась в столб

Водитель не рассчитал скорость и вылетел с дороги
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Вольске вчера вечером, 3 декабря, водитель Volkswagen Passat не рассчитал скорость, вылетел с дороги и врезался в столб.

- Примерно в 16:50 по улице Локомотивная, у дома №24, водитель Volkswagen Passat неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия, вылетел с дороги и допустил столкновение со световой опорой, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Позже в соцсетях с места происшествия появилось фото очевидцев. Сообщается, что водитель остался жив и от госпитализации отказался.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У диспетчерских служб Саратова меняются номера
Сергей Суровов встретился с командой медиацентра СГЮА
Панков: Зарубежные коллеги видят открытость Госдумы для сотрудничества
Саратовцу отказались смягчать наказание за грабеж в Новый год
На Воскресенском кладбище почтили память неизвестного солдата
Регоператор: Некоторые юридические лица занижают объем образуемых отходов
В Саратовской области ОРВИ заболели почти 13 тыс. человек
Саратовских бойцов будет тренировать семикратный чемпион мира по грэпплингу
В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже
Под Саратовом осудили убежденного любителя пьяной езды
В Саратове почтовый УАЗик провалился в яму
В Саратове ищут водителя, сбившего девушку и ребенка
Панков: Важно защитить детей от пропагандирующих насилие сообществ в соцсетях
Трое саратовцев получили почетные звания
Саратовцы не готовы за свой счет оплачивать благоустройство в городах области
Саратовский гордеп подарила библиотеке оборудование для выступлений