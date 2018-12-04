В Вольске еще одна иномарка врезалась в столб
Водитель не рассчитал скорость и вылетел с дороги
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В Вольске вчера вечером, 3 декабря, водитель Volkswagen Passat не рассчитал скорость, вылетел с дороги и врезался в столб.
- Примерно в 16:50 по улице Локомотивная, у дома №24, водитель Volkswagen Passat неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия, вылетел с дороги и допустил столкновение со световой опорой, — рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Позже в соцсетях с места происшествия появилось фото очевидцев. Сообщается, что водитель остался жив и от госпитализации отказался.