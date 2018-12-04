Саратовских школьников научили правилам безопасности на железной дороге

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-04T16:26:46+03:00

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На Саратовском железнодорожном вокзале 29 ноября прошел открытый урок по безопасности. 38 учеников школы № 40 Заводского района узнали о правилах поведения на железной дороге.

- Мы хотим сделать ваше путешествие более комфортным, появляются новые вагоны с дополнительными удобствами, но нужно всем помнить и понимать, что железная дорога — это зона повышенной опасности, — подчеркнул Сергей Гуцул, ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД.

Случаев неправильного поведения на железной дороге немало. Очень часто дети и взрослые переходят пути в неположенном месте, более того, не обращают внимания на приближающийся поезд, слушают музыку в наушниках, разговаривают по телефону, низко надвигают капюшон.

Во время урока безопасности школьники узнали о нескольких случаях, в которых пострадали студенты саратовских вузов. Юноши пересекали железную дорогу в наушниках и капюшонах. Они чудом остались живы.

Для наглядности школьникам показали фильм, подготовленный железнодорожниками, где рассказывается об основных правилах безопасности на железной дороге.

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Необходимо переходить пути исключительно в разрешенных местах: по переходам, тоннелям, мостам. При этом непременно нужно снять наушники и капюшон, не отвлекаться на гаджеты.

Ни в коем случае нельзя пролезать под поездами или забираться на опоры контактной сети. При ожидании поезда следует стоять за специальной ограждающей линией.

Запрещается сходить с еще не остановившегося поезда, играть вблизи железнодорожного полотна в подвижные игры, класть на рельсы посторонние предметы.

Правил много, но все они необходимы для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей. Родителям очень важно объяснить детям, как следует вести себя на железной дороге, а также не оставлять без присмотра.

После фильма юные участники урока безопасности ответили на вопросы Сергея Гуцула о том, какие правила они усвоили. Каждый ответивший получал специальные блокноты и авторучки, на которых игрок ФК «Локомотив» Алексей Миранчук призывает снять наушники и капюшон при переходе через рельсы.

Остальным школьникам были вручены специальные буклеты с памятками по безопасности.

Затем ребята совершили экскурсию по железнодорожному вокзалу, а оттуда на электропоезде отправились в моторвагонное депо Анисовка.

- Дети увидели ремонтные цеха, специальные тренажеры, на которых смогли почувствовать себя машинистом локомотива и почти по-настоящему управлять составом, а в завершение состоялось чаепитие, — рассказала начальник отдела по управлению персоналом и социальным вопросам АО «Саратовская ППК» Екатерина Негазова.

Такие экскурсии проводятся постоянно и необходимы для профориентации, чтобы школьники поближе познакомились с профессиями на железной дороге и, возможно, в будущем захотели стать машинистами и проводниками.

Приволжская железная дорога проводит уроки безопасности на регулярной основе. На этой неделе их посетили около 100 детей.

Кроме того, на базе Саратовской дорожно-технической школы во время осенних каникул состоялся баттл команд среди учебных заведений.

- Дети состязались между собой на лучшее знание правил безопасности. Кроме того, им предварительно показали макет и виртуальную модель вокзала, виды из кабины локомотива, вывели на полигон, — пояснил Сергей Гуцул. — После подобных мероприятий дети начинают лучше понимать важность безопасного поведения. Поэтому такая работа будет продолжена дальше.