В Ершовском районе мужчина до смерти забил собутыльника

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-03T11:34:46+03:00

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В Ершовском районе 37-летний мужчина до смерти забил своего 55-летнего собутыльника.

- В ночь с 25 на 26 ноября 2018 года 37-летний мужчина пришел к своей знакомой в одну из квартир поселка Новосельский Ершовского района Саратовской области, где они стали распивать спиртное. После ссоры 37-летний злоумышленник нанес 55-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове, затем вытащил его во двор и оставил там, а сам направился к себе домой, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете

Позже 37-летний мужчина одумался и вызвал потерпевшему «скорую помощь». Прибывшие на место медики констатировали смерть от тупой травмы головы. Ершовским межрайонным следственным отделом в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.