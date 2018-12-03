Подмосковной закладчице не дали продать 273 грамма героина в Саратове
Женщина везла товар из Сергиева Посада
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Прокуратура Ленинского района Саратова направила в суд уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Московской области. Она обвиняется в покушении на сбыт героина в крупном размере.
- Злоумышленница приобрела партию расфасованных наркотиков у неустановленного лица, предположительно на окраине Сергиева Посада. Она планировала оставлять закладки с веществом в укромных местах. В Саратов женщина прибыла 10 сентября, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Полиция задержала закладчицу 16 сентября 2018 года. Обыскав гражданку и ее квартиру, стражи порядка изъяли 273 грамма героина.