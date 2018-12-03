2018-12-03T11:03:09+03:00
Происшествия

На Чернышевского автобус столкнулся с легковушкой

Въезд в Саратов заблокирован серьезной пробкой
Екатерина Семенова
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Автобус столкнулся с легковушкой на ЧернышевскогоАвтобус столкнулся с легковушкой на ЧернышевскогоФото: Александр Уриевский
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Въезд в Саратов со стороны Энгельса заблокирован пробкой из-за ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная столкнулись большегрузный автобус и легковушка Daewoo Nexia.

По предварительной версии, при повороте со стороны Энгельса автобус притерся к иномарке.

Сейчас все автобусы из Энгельса движутся по Соколовой. Ситуация осложняется перекрытием улицы Большая Затонская. Пробка тянется практически по всему мосту через Волгу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Установлено, что водитель пассажирского автобуса — новичок, который лишь недавно устроился на работу.

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