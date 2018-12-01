В Татищеве открыт бассейн в ФОК «Энергия»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-01T16:02:54+03:00

Валерий Радаев заявил, что бассейны планируется построить в районах, где нет возможности заниматься плаванием

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в путницы 30 ноября посетил Татищево, где принял участие в церемонии открытия бассейна в ФОК «Энергия».

Как сообщили «КП_Саратов» в пресс-службе главы региона, по словам Радаева, это был один из самых сложных и важных объектов.

- Татищево — лидер в спорте, местный турнир по волейболу известен на всю область. Мы идем по пути строительства новых спортплощадок, стадионов, бассейнов, спорткомплексов. В этом нам поддержку оказывает Вячеслав Володин. И такая работа ведется по всей области. Как результат, в 2019 году в Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, а в Балакове — чемпионат Европы по спидвею. До конца года в регионе будет введено 14 соцобъектов, а с начала 2019 года начинаем реализацию нацпроектов, построим еще несколько десятков важных объектов, — заявил Валерий Радаев.

Строительство спортсооружения, единственного в Татищевском районе, началось в 2012 году, однако позже из-за отсутствия финансирования было приостановлено. В 2017 году, учитывая высокую социальную значимость объекта, глава региона принял решение о достройке и вводе ФОКа. По его инициативе из областного бюджета были выделены необходимые средства. В декабре 2017 года открыли первую очередь спорткомплекса – универсальный спортивный зал, два зала для единоборств, административно-бытовой корпус с гостиницей. Глава региона поручил до конца 2018 года ввести вторую очередь ФОКа – плавательный бассейн.

В настоящее время все работы здесь полностью завершены, окончено благоустройство территории вокруг ФОКа.

В здании расположено два бассейна – большой и малый для обучения плаванию детей. В смену большой бассейн будет принимать до 32 человек, малый – 20 человек.

Губернатор отметил, что в области уже работают десятки бассейнов, но еще есть в них потребность.

- Сейчас строится экспериментальный ФОК с бассейном в Красном Куте. Если проект будет успешен, то такие быстровозводимые объекты будем строить в районах, в которых нет возможности заниматься плаванием, — сказал глава региона.