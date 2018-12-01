В Вольском медколледже говорили о царском доме Романовых

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-01T14:37:57+03:00

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В Вольском медицинском колледже в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» прошло мероприятие, посвященное царскому дому Романовых. На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты профессиональных учебных заведений Вольска.

Казалось, еще совсем недавно, в 2013 году в нашей стране отмечалось 400-летие знаменитой царской династии. А в 2017 году исполнилось ровно сто лет с момента отречения от престола последнего российского императора из рода Романовых, Николая II.

История этой семьи – это история нашей страны, время одного из самых величественных и блестящих периодов. Все его самые яркие и трагические события осветили в своей театрализованной постановке студенты и педагоги медколледжа.

Рассказ о каждом царе из рода Романовых сопровождался художественными номерами. Костюмы прошлых столетий, литературные произведения, танцы и песни помогли присутствующим на короткое время перенестись в те далекие дни, не только увидеть, но и почувствовать атмосферу тех лет.

Перевоплощение студентов в выдающихся личностей прошлого, изучение материала при подготовке к мероприятию помогают ребятам глубже изучать историю, узнавать интересные факты и чувствовать свою принадлежность к нашей стране.

По завершении театрализованного представления руководитель местного отделения партии «Единая Россия», местный координатор проекта «Историческая память» Татьяна Ковинская отметила, что такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания подрастающих поколений. Без знания прошлого своей Родины невозможно строить ее будущее.

- Нетривиальные уроки истории, позволяющие молодым людям погрузиться в минувшую эпоху, конечно же, отложатся не только в памяти, но и в сердцах. Династия Романовых – галерея славных имен, знать которые обязан каждый образованный россиянин. Последние Романовы, царственные страстотерпцы — и боль, и гордость России, — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.