СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-30T15:56:45+03:00

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Саратове: муниципальные объекты будут открыты для бесплатного посещения

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На зимний период в Саратове будут работать 184 спортивных сооружения для массового отдыха.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, особое внимание уделяется каткам и хоккейным коробкам.

Планируется организовать восемь катков для массового катания граждан. Они будут открыты на стадионах «Спартак», «Динамо», «Волга», «Торпедо», «Сокол», а также в Детском парке, школе №56 и стадионе СГТУ.

Кроме того, на зиму будут оборудованы 48 хоккейных коробок.

Также предполагается залить 33 ледовые площадки.

- Заливка катков и хоккейных коробок будет производиться исходя из погодных условий после выпадения снежного покрова и наступления устойчивых отрицательных температур, — отметили в мэрии.

При этом муниципальные катки и хоккейные коробки можно будет посещать бесплатно. Стоимость входа на каток стадиона «Динамо» планируется в размере 100 рублей — для посетителей со своими коньками.

В ближайшее время «КП-Саратов» опубликует расписание, цены и график работы на лучшие ледовые катки на зиму 2018-2019 года.