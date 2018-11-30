Ледовые катки 2018-2019 в Саратове
На зимний период в Саратове будут работать 184 спортивных сооружения для массового отдыха.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, особое внимание уделяется каткам и хоккейным коробкам.
Планируется организовать восемь катков для массового катания граждан. Они будут открыты на стадионах «Спартак», «Динамо», «Волга», «Торпедо», «Сокол», а также в Детском парке, школе №56 и стадионе СГТУ.
Кроме того, на зиму будут оборудованы 48 хоккейных коробок.
Также предполагается залить 33 ледовые площадки.
- Заливка катков и хоккейных коробок будет производиться исходя из погодных условий после выпадения снежного покрова и наступления устойчивых отрицательных температур, — отметили в мэрии.
При этом муниципальные катки и хоккейные коробки можно будет посещать бесплатно. Стоимость входа на каток стадиона «Динамо» планируется в размере 100 рублей — для посетителей со своими коньками.
В ближайшее время «КП-Саратов» опубликует расписание, цены и график работы на лучшие ледовые катки на зиму 2018-2019 года.