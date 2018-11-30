СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-30T15:14:44+03:00

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Сегодня, 30 ноября, Ленинский и Волжский районы Саратова остались без воды.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будет закончен ремонт водопроводов, — рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Речь идет об улицах:

— Чехова 1, 4, 4а, Днепропетровская, 2–18 (четные номера домов), 2-я Электронная улица, 7, 9;

— частные дома на Охотной и 5-м Одесском проезде, дома №№ 9, 10 на Одесской улице,

— частные дома на улице 32-й Стрелковой дивизии, а также в районе Парка Победы.

— поселки Иволгино и Зональный.