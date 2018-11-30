2018-11-30T14:03:55+03:00
Общество

Зинаида Самсонова: Поставлена цель сохранить «Саратовгражданпроект»

Депутат облдумы прокомментировала заседание рабочей группы по решению вопроса с долгами института
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовская областная дума опубликовала комментарий депутата Зинаиды Самсоновой о прошедшем обсуждении ситуации с ГУПП «Институт «Саратовгражданпроектом».

Совещание прошло 29 ноября в облдуме. Специально созданная рабочая группа собралась, чтобы обсудить многомиллионные долги организации. Однако часть депутатов покинула совещание, что не позволило продолжить работу.

- Я хочу извиниться за всех своих коллег, потому что считаю, что это абсолютно недопустимо. Мы пришли, чтобы помочь институту найти пути выхода из кризиса, а когда коллеги начинают устраивать шоу, это абсолютно неправильно. Мы, депутаты, должны быть конструктивными. Да, у нас разные мнения, у нас разные взгляды, но нужно быть друг к другу толерантными. Я считаю вчерашнее поведение в стенах думы недопустимым. Мы должны быть нацелены на то, чтобы получить результат, если уж собрали рабочую группу для того, чтобы оценить ситуацию по «Саратовгражданпроекту» и помочь. Очень много сейчас стали говорить, что они чуть ли не банкроты. Нет такой ситуации. Но так как это один такой институт у нас, нужно его сохранить и помочь. Поэтому и собираются такие рабочие группы. Чтобы вместе выработать правильную позицию, чтобы предприятие не лихорадило, и оно спокойно работало. Такая цель поставлена, и мы к этой цели идем, — заявила Зинаида Самсонова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До зимы отключена вода в центре Саратова
Для обманутых дольщиков Саратова не будут просить финансирования из федерального бюджета
Иван Кузьмин попросил «не насиловать» Ольгу Алимову
Саратовцы поохотятся на зимнем квесте за золотые россыпи
Николай Панков: Продолжим работать ради людей
В 2019 году КВС инвестирует 2,6 млрд рублей в водокомплекс Саратова
Секцию дома ЖСК «Оптимист» в Саратове планируют сдать 20 декабря
Председатель комитета по туризму Саратовской области сравнила себя с паучихой
Ледовые катки 2018-2019 в Саратове
Саратовским ГУ МЧС временно руководит Юрий Радчук
Ленинский и Волжский районы Саратова остались без воды
Саратовцы смогут примерить на себя рыцарские доспехи
«КВС» строит новые сети водоотведения в поселке Юриш
Регоператор автоматизирует систему контроля и учета образующихся коммунальных отходов
Начата проверка гибели мальчика на острове Зеленый
Три месяца нельзя будет парковаться на улицах Саратова
Николай Панков о доме в Елшанке: Темпы кладки надо ускорить
Автохам в Саратове запарковал внедорожник прямо на пешеходном переходе
Житель Саратовской области прописал у себя семерых иностранцев
Энергетики работают на улице Беговая
Под Саратовом погиб провалившийся под лед ребенок
Под Саратовом молодой гость изнасиловал хозяйку дома
На Волге под лед провалился ребенок
Подростку под Саратовом светит срок за сбор наркотика на пустыре
Саратовцев проверят на ВИЧ
Балаковцы пожаловались в соцсети на ямы с кипятком на улице Степная
Владельца парикмахерской в Пугачеве оштрафовали за отсутствие пандусов
В Хвалынском районе накрыли подпольный завод розлива «левого» алкоголя