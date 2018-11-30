Зинаида Самсонова: Поставлена цель сохранить «Саратовгражданпроект»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-30T14:03:55+03:00

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Саратовская областная дума опубликовала комментарий депутата Зинаиды Самсоновой о прошедшем обсуждении ситуации с ГУПП «Институт «Саратовгражданпроектом».

Совещание прошло 29 ноября в облдуме. Специально созданная рабочая группа собралась, чтобы обсудить многомиллионные долги организации. Однако часть депутатов покинула совещание, что не позволило продолжить работу.

- Я хочу извиниться за всех своих коллег, потому что считаю, что это абсолютно недопустимо. Мы пришли, чтобы помочь институту найти пути выхода из кризиса, а когда коллеги начинают устраивать шоу, это абсолютно неправильно. Мы, депутаты, должны быть конструктивными. Да, у нас разные мнения, у нас разные взгляды, но нужно быть друг к другу толерантными. Я считаю вчерашнее поведение в стенах думы недопустимым. Мы должны быть нацелены на то, чтобы получить результат, если уж собрали рабочую группу для того, чтобы оценить ситуацию по «Саратовгражданпроекту» и помочь. Очень много сейчас стали говорить, что они чуть ли не банкроты. Нет такой ситуации. Но так как это один такой институт у нас, нужно его сохранить и помочь. Поэтому и собираются такие рабочие группы. Чтобы вместе выработать правильную позицию, чтобы предприятие не лихорадило, и оно спокойно работало. Такая цель поставлена, и мы к этой цели идем, — заявила Зинаида Самсонова.