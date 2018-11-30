2018-11-30T13:30:34+03:00
Происшествия

Житель Саратовской области прописал у себя семерых иностранцев

Его оштрафовали
Ольга Муравлёва
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В Ершове осудили 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной прописке иностранцев.

- В период с апреля по июнь 2018 года подсудимый четыре раза предоставлял в районный МФЦ и миграционное отделение ложные документы, что граждане других государств живут у него, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

В результате незаконно поставленными на учет в РФ оказались семеро иностранцев — шесть граждан Узбекистана и один из Казахстана. Они не проживали в жилом помещении, которое числилось в документах.

Суд оштрафовал жителя Ершова на 40 тыс. рублей.

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