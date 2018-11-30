В Саратове женщина отдала мошеннику 375 тыс. рублей за плитку

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-30T09:49:48+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в июне 2018 года.

- В участок с заявлением 30 октября обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что 6 июня в магазине на Астраханской улице сделала заказ керамической плитки и оставила 375 тыс. рублей задатка. Однако товар ей не привезли, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Правоохранители возбудили 28 ноября уголовное дело, а на следующий день выяснили, что так смошенничал уже находящийся под подпиской о невыезде за аналогичные преступления 33-летний гражданин.

Мужчина признался и в этом эпизоде, однако деньги не отдал, так как потратил их на себя.