В селе Тепловка грабитель успел выпить шесть бутылок коньяка
56-летний грабитель уже был судим
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В Новобурасском районе Саратовской области 29 ноября полиция задержала подозреваемого в ограблении продуктового магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в селе Тепловка.
По версии следствия, ранее судимый 56-летний мужчина под угрозами продавцу открыто похитил шесть бутылок коньяка «Российский» по 0,25 литра. Сумма ущерба составила 2 058 рублей.
При этом изъять похищенное не удалось. Несмотря на то, что мужчину задержали в отт же день, он успел выпить алкоголь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.