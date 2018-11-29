Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-29T15:11:03+03:00

Параллельно с заменой коммуникаций будут ремонтировать дороги

Изменить размер текста: A A

На прошедшем заседании городской Думы мэр Саратова Михаил Исаев в своем выступлении рассказал об эффективности пополнения доходной части бюджета при помощи новых форм сотрудничества, например муниципально-частного партнерства и концессии.

- Впервые за многие годы в городе проводятся масштабные работы по реконструкции системы холодного водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Саратов». Мы синхронизируем замену коммуникаций с ремонтом асфальтового покрытия в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее Михаил Исаев рассказывал журналистам о том, что тепловые сети Саратова возможно передадут в концессию компании Т-Плюс.