2018-11-29T15:11:03+03:00
Общество

Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения

Параллельно с заменой коммуникаций будут ремонтировать дороги
Тимур Гадеев
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На прошедшем заседании городской Думы мэр Саратова Михаил Исаев в своем выступлении рассказал об эффективности пополнения доходной части бюджета при помощи новых форм сотрудничества, например муниципально-частного партнерства и концессии.

- Впервые за многие годы в городе проводятся масштабные работы по реконструкции системы холодного водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения Саратов». Мы синхронизируем замену коммуникаций с ремонтом асфальтового покрытия в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее Михаил Исаев рассказывал журналистам о том, что тепловые сети Саратова возможно передадут в концессию компании Т-Плюс.

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