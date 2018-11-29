2018-11-29T12:56:55+03:00
Недвижимость

Заседание общественной палаты города состоялось с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора

Замдирекотра ООО «КВС» рассказал, что намеченные в рамках инвестпрограммы работы выполняются
Екатерина Семенова
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В ходе заседания представителей общественности интересовала информация о работе ресурсоснабжающих организаций ООО «КВС», ПАО «Т Плюс» и АО «Управление отходами».

Общественники озвучили свои вопросы в адрес представителей, приглашенных от организаций. В частности, собравшихся интересовало, как происходит ликвидация последствий после проведения вскрышных работ на проезжей части дорог, восстановление асфальтового покрытия, очистка от наледи, возникающей вследствие повреждений на коммуникациях компании. Отдельно члены Общественной палаты задали вопросы о выполнении намеченного плана мероприятий на 2018 год.

Заместитель директора ООО «КВС» Михаил Сычев пояснил, что восстановление асфальтобетонного покрытия и ликвидация наледи на проезжей части происходит силами подрядных организаций на основании действующих договоров. Представитель компании отметил, что намеченные в рамках инвестиционной программы мероприятия выполняются, кроме того, проведен ряд работ, вошедших в программу на основании изменений, инициированных концедентом.

Присутствовавший на заседании глава муниципального образования Михаил Исаев, подводя итоги мероприятия подчеркнул, что в Саратове проводится серьезная работа как муниципальных профильных структур, так и работающих на территории города компаний, направленная на комплексное решение проблемы качественного обеспечения жителей коммунальными услугами.

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