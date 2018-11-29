У балаковца силой отобрали кофе, форму и ноутбук

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-29T09:50:05+03:00

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Вчера, 28 ноября, балаковская полиция раскрыла грабеж, жертвой которого стал 46-летний местный житель

- По словам мужчины, около дома №107 на улице Ленина неизвестные стащили с него рюкзак, в котором лежала банка кофе, ноутбук Toshiba и рабочая форма. Установлено, что похитители пытались продать вещи в комиссионный магазин, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

По подозрению в грабеже задержаны двое 19-летних парней. Полиция изъяла у них похищенное.

В отношении молодых людей заведено уголовное дело, решения они ожидают под подпиской о невыезде. Возможно, это будет их первый срок.