Ленинский район Саратова на весь день остался без воды

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-29T09:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районе Саратова 11 улиц остались без воды

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будет закончен ремонт водопровода.

Речь идет о следующих адресах:

— Ламповая улица, дома №№ 4, 4а, Осенняя улица, дома №№4,6,6а,8, Студеная улица, дома№№ 3,3а,5, проспект Строителей, 3,5а,7;

— Вишневая улица, дома четной стороны на участке от Курдюмской улицы до проспекта 50 лет Октбяря, проспект 50 лет Октября дома №№63, 65, 67, Деловой проезд;

— 1-й Московский проезд, 2-8 (четная сторона), 2-й Московский проезд, 1-9, 3-й Московский проезд, 3-9, Московское шоссе, 25-35.