Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил обязательства по благоустройству в соответствии с графиком

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-28T20:03:08+03:00

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Компания «Т Плюс» в полном объеме выполнила работы по графику благоустройства, согласованному с администрацией МО «Город Саратов». Общий объем финансирования в 2018 году составил почти 50 млн рублей.

Ежедневно в работах было задействовано 11 ремонтных бригад подрядных организаций и собственного персонала, а также 32 единицы спецтехники — самосвалы, краны, экскаваторы, бобкэты, манипуляторы. С начала этого года и по состоянию на 28 ноября восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройство зеленых зон выполнено по 636 адресам, на которых велись ремонтные работы трубопроводов подземной прокладки.

При низких температурах наружного воздуха предусмотрено восстановление твердого покрытия литым асфальтобетоном, который по технологии можно укладывать при десятиградусных морозах. Отметим, что в соответствии с заключенными договорами подрядные организации дают гарантию на свою работу сроком 2 года. Качество выполненных работ восстановленного асфальтобетонного покрытия принимает Комитет дорожного хозяйства администрации Саратова.