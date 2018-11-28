2018-11-28T20:03:08+03:00
Недвижимость

Саратовский филиал «Т Плюс» выполнил обязательства по благоустройству в соответствии с графиком

Общий объем финансирования в 2018 году составил почти 50 млн рублей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «Т Плюс» в полном объеме выполнила работы по графику благоустройства, согласованному с администрацией МО «Город Саратов». Общий объем финансирования в 2018 году составил почти 50 млн рублей.

Ежедневно в работах было задействовано 11 ремонтных бригад подрядных организаций и собственного персонала, а также 32 единицы спецтехники — самосвалы, краны, экскаваторы, бобкэты, манипуляторы. С начала этого года и по состоянию на 28 ноября восстановление асфальтобетонного покрытия и благоустройство зеленых зон выполнено по 636 адресам, на которых велись ремонтные работы трубопроводов подземной прокладки.

При низких температурах наружного воздуха предусмотрено восстановление твердого покрытия литым асфальтобетоном, который по технологии можно укладывать при десятиградусных морозах. Отметим, что в соответствии с заключенными договорами подрядные организации дают гарантию на свою работу сроком 2 года. Качество выполненных работ восстановленного асфальтобетонного покрытия принимает Комитет дорожного хозяйства администрации Саратова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус Саратов-Энгельс сломался на мосту
Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель
Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области
Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде
Под Саратовом товарный состав переехал женщину
Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Заслуженный учитель РФ поддержал восстановление усадьбы Нарышкиных в Падах
Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов
Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»
Четыре авто перегородили улицу Чернышевская
Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня
И тебя вылечат: Билайн представляет телемедицинский сервис «Мой Доктор» с подпиской и скидками на услуги и товары для здоровья
Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП
Студенты СГЮА оценили строящийся аэропорт «Гагарин»