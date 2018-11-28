Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-28T16:59:04+03:00

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Вчера, 27 ноября, в 7:20, на 657-м км автоподъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий» случилось ДТП.

- По предварительным данным, 50-летний водитель ВАЗ-21100 превысил скорость, вылетел на встречную полосу и протаранил ИЖ-27175, за рулем которого был 33-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии водителю ВАЗа и еще трем пассажирам — 33, 37 и 40 лет — потребовалась медицинская помощь на месте. Еще один 49-летний пассажир из этой же машины госпитализирован.