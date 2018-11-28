2018-11-28T16:59:04+03:00
Происшествия

Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области

В Лысогорском районе ВАЗ-21100 влетел в ИЖ-27175
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 27 ноября, в 7:20, на 657-м км автоподъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий» случилось ДТП.

- По предварительным данным, 50-летний водитель ВАЗ-21100 превысил скорость, вылетел на встречную полосу и протаранил ИЖ-27175, за рулем которого был 33-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии водителю ВАЗа и еще трем пассажирам — 33, 37 и 40 лет — потребовалась медицинская помощь на месте. Еще один 49-летний пассажир из этой же машины госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель
Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде
Под Саратовом товарный состав переехал женщину
Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Заслуженный учитель РФ поддержал восстановление усадьбы Нарышкиных в Падах
Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов
Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»
Четыре авто перегородили улицу Чернышевская
Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня
И тебя вылечат: Билайн представляет телемедицинский сервис «Мой Доктор» с подпиской и скидками на услуги и товары для здоровья
Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП
Студенты СГЮА оценили строящийся аэропорт «Гагарин»