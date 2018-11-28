Региональный минздрав закупает новое современное медицинское оборудование

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-28T15:53:00+03:00

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На недавнем заседании Саратовской областной думы был принят закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В нем учтено федеральное финансирование региональных мероприятий в рамках предстоящей реализации национальных проектов, инициированных главой государства, в том числе по развитию медицины. Как отмечают в профильном областном министерстве, это позволит привлечь в саратовское здравоохранение дополнительные средства из федерального бюджета.

Региональный минздрав подготовился к реализации девяти новых национальных проектов, направленных на снижение смертности населения и увеличение продолжительности активной полноценной жизни. Часть из них фактически уже реализуется.

К примеру, в рамках программы по обновлению детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах в течение двух лет за счет федеральных средств планируется приобретение 70 единиц оборудования (рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического, лабораторной диагностики и другого) для более, чем 20 медицинских организаций, выполняющих функции межрайцентров, которые обслуживают более 70% детского населения области.

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника №2», Заслуженный врач РФ Татьяна Сорокина выразила уверенность, что оснащение детских поликлиник и детских отделений районных больниц области новым современным медицинским оборудованием позволит повысить качество и доступность профильной помощи детям.

- Как врач с многолетним стажем, могу однозначно сказать, что в последние годы в Саратовской области совершенствование организации оказания медицинской помощи детям — в приоритете региональной власти.

Неслучайно реализацию региональных программ в рамках новых национальных проектов губернатор области Валерий Васильевич Радаев держит на личном контроле.

В рамках профильного проекта по развитию детской медицины только в нашу поликлинику, которая обслуживает около 11,5 тыс. детей, за три года будет поставлено несколько современных, удобных, мощных аппаратов, которые значительно повысят эффективность диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, оказываемых детям. Работа врачей также упростится, так как по своим техническим характеристикам аппараты выполняют необходимые функции значительно быстрее и в автоматическом режиме.

Мы уже получили анализатор крови, который сможет делать анализы по увеличенной линейке параметров, он будет подключен к единой лабораторной системе, что позволит сократить время ожидания результатов и минимизирует «ручной» труд. Также в ближайшее время получим аппарат УЗИ, теперь у нас их будет два. Один имеющийся работает в две смены, количество исследований на нем постоянно увеличивается, были случаи поломки. В этом же году у нас появится новый фиброгастроскоп — незаменимый аппарат для исследования внутренних органов. Еще один аппарат УЗИ — портативный — ожидаем в 2019 году, его мы планируем задействовать для работы в наших филиалах, чтобы детям из отдаленных районов не приходилось ехать в центр города для ультразвуковых исследований. На 2020 год запланирована поставка электрокардиографа, ЛОР-комбайна, дефибриллятора, нового оборудования для кабинета офтальмологии и тренажеров для отделения реабилитации, — рассказала Татьяна Сорокина.

Также в этом году в Саратовской области значительно расширились возможности для медицинского обследования сельского населения. Регион приобрел 8 новых современных мобильных диагностических комплексов, приспособленных для круглогодичной работы в российских дорожных условиях, рассчитанных под увеличенную нагрузку. Своеобразные «поликлиники на колесах» появились и уже вовсю работают в Балаковском, Ершовском, Вольском, Екатериновском, Перелюбском и Новоузенском районах, обслуживая жителей не только этих, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе малочисленных. Закуплен мобильный комплекс «Маммография», который закреплен за ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (Саратов) для осуществления выездов в районы области.

Стоит отметить, что закупка медоборудования проводится в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а его приемка осуществляется, в том числе через внешнюю независимую экспертизу с привлечением аккредитованных экспертов торгово-промышленной палаты Саратовской области.