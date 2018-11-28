Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-28T16:17:47+03:00

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Сегодня, 27 ноября, губернатор области Валерий Радаев посетил новую молочно-товарную ферму АО «Ульяновский» в поселке Первомайский Ртищевского района.

Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 600 голов.

По словам директора АО «Ульяновский» Алексея Кондрашкина, раньше они производили зерно, но из-за нестабильных цен сделали свой выбор в пользу животноводства.

- За год планируется произвести 3 тыс. тонн молока и около 40 тонн мяса живого веса. Проект разделен на две одинаковых очереди по 300 коров. Для первой из них уже закуплены животные из Вологодской области. Строительство фермы будет продолжаться по 2020 год. Соглашение об этом было заключено в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», — рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве.

Проект обошелся в 200 млн рублей.