2018-11-28T16:17:47+03:00
Общество

Для нового комплекса Саратовской области коров закупают в Вологде

Всего планируется приобрести 600 животных
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 ноября, губернатор области Валерий Радаев посетил новую молочно-товарную ферму АО «Ульяновский» в поселке Первомайский Ртищевского района.

Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 600 голов.

По словам директора АО «Ульяновский» Алексея Кондрашкина, раньше они производили зерно, но из-за нестабильных цен сделали свой выбор в пользу животноводства.

- За год планируется произвести 3 тыс. тонн молока и около 40 тонн мяса живого веса. Проект разделен на две одинаковых очереди по 300 коров. Для первой из них уже закуплены животные из Вологодской области. Строительство фермы будет продолжаться по 2020 год. Соглашение об этом было заключено в рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018», — рассказали «КП-Саратов» в областном правительстве.

Проект обошелся в 200 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец купил в «Ленте» фирменное печенье с червяками
Вместе с начальником саратовского МЧС задержан его заместитель
Четыре пассажира госпитализированы после ДТП с «пирожком» в Саратовской области
Под Саратовом товарный состав переехал женщину
Радаев вручил машины пострадавшим на производстве гражданам
Заслуженный учитель РФ поддержал восстановление усадьбы Нарышкиных в Падах
Звезда норвежского балета рада, что приехала в Саратов
Арестованы автомобили должника саратовского филиала «Т Плюс»
Четыре авто перегородили улицу Чернышевская
Саратовцев ожидают пять балетных вечеров звезд мирового уровня
И тебя вылечат: Билайн представляет телемедицинский сервис «Мой Доктор» с подпиской и скидками на услуги и товары для здоровья
Транспортная прокуратура взяла на контроль возврат денег пассажирам «Саратовских авиалиний»
В Саратове бывшему прокурору Медникову предъявлено обвинение в пьяном ДТП
Студенты СГЮА оценили строящийся аэропорт «Гагарин»