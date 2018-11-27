2018-11-27T12:00:50+03:00
Происшествия

В Саратове убийца собутыльника заявил, что свидетели его оклеветали

Однако суд отказался снизить ему 11-летний срок
Дарья Вострикова
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Суд приговорил саратовца к 11 годам исправительной колонии особого режима за убийство друга в пьяном угаре. Срок был озвучен 25 апреля 2014 года.

- Осужденный распивал спиртное с приятелями 13 ноября 2013 года. Внезапно для всех он начал избивать по голове своего 51-летнего друга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Спустя четыре года осужденный пожаловался в надзорное ведомство, что свидетели его оговорили, и попросил смягчить наказание. Выяснилось, что ранее в зале суда и до окончания следствия ничего подобного мужчина не говорил.

Кроме того, у осужденного было 11 непогашенных судимостей, большая часть из которых за квартирные кражи.

За неимением причин пересматривать дело в кассационном порядке отказались.

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