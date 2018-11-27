2018-11-27T11:11:46+03:00
Происшествия

На трассе Саратов — Усть-Курдюм внедорожник влетел в Opel Insignia

Водитель «Нивы» госпитализирован
Дарья Вострикова
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Вчера, 26 ноября, на 14-м км трассы Саратов — Усть-Курдюм случилось ДТП.

- По предварительным данным, 32-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил Opel Insignia, за рулем которого был 53-летний мужчина. После столкновения внедорожник улетел в кювет и перевернулся, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

Водитель Chevrolet Niva госпитализирован.

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