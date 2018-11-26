В Москве презентовали книгу о саратовской школе живописи

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-26T16:00:57+03:00

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В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве состоялась презентация книги о саратовских художниках.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы мероприятия, презентация состоялась в рамках выставки «Сокровища музеев России».

Книга «Живописный символизм. Услышать голос саратовской школы» написал заслуженный художник России Владимир Мошников. Это собрание материалов о саратовских живописцах и влиянии саратовской школы на искусство.

- Если попытаться проще определить саратовскую школу, то можно назвать ее явлением постимпрессионизма на русской почве... Прошло сто лет, как возникла и расцвела наша саратовская школа, но в систему художественного образования она до сих пор не включена. Услышать голос саратовской школы — значит включить ее в систему художественного образования, сделать так, чтобы она воплотила мечту Петрова-Водкина о том, чтобы наука видеть, о которой в этой книге тоже написано, была доступна для каждого российского человека, потому что она позволит ему стать более добрым созданием, — заявил автор книги на презентации.

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В мероприятии приняли участие министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, директор Саратовского филиала РОСИЗО Дмитрий Андреев, ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин, искусствовед Петр Баранов, народный художник России Сергей Гавриляченко.