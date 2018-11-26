2018-11-26T11:54:58+03:00
Звезды

Саратовцев научат носить кимоно и составлять икебану

Фестиваль японской культуры продлится два дня
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове пройдет Фестиваль японской культуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, торжественное открытие состоится в 13:30 в пятницу, 30 ноября, в консерватории.

Планируется, что в церемонии примет участие министр Посольства Японии в России, заведующий информационным и культурным отделом Посольства господин Ямамото Тосио.

На торжественном открытии будет показано аниме «Ловцы забытых голосов».

В этот же день пройдут мастер-классы по икебана школы Согэцу и по ношению кимоно. Это состоится в областной научной библиотеке на Горького.

В школе-интернате №3 на Селекционном проезде специалисты дадут мастер-класс по кэндзюцу, а в Центральной городской библиотеке на Зарубина состоятся мастер-классы по чайной церемонии и фуросики (искусству упаковки предметов в ткань).

В субботу, 1 декабря, в филиале Радищевского музея всех желающих научат технике росписи по шелку и тигири-э (японский коллаж).

Кроме того, 1 и 2 декабря в Доме кино будут показаны три полнометражных фильма и аниме. Примечательно, что показ пройдет на языке оригинала с субтитрами.

Вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поручил организовать похороны отравившейся угарным газом семьи
Саратовский гордеп поздравил ветеранок-спортсменок с Днем матери
Валерий Радаев поинтересовался, почему в Саратове нет Дома молодежи
Жители Октябрьского района встретились с саратовскими гордепами
Саратовцы три четверти своих денег тратят на товары и услуги
Энергетики приступили к заполнению тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке
Муниципальная чиновница Саратовской области незаконно премировала себя
В Саратовской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом
Радаев написал на футболке пожелание для молодежи
Учреждения минобороны РФ задолжали «Саратовэнерго» 98 млн рублей
Житель Ровного пожаловался в Роспотребнадзор на воняющий инкубатор
В Саратове за выходные устранены 72 повреждения на сетях водоснабжения
Цифровые решения «Ростелекома» помогут саратовскому бизнесу повысить лояльность клиентов
До завтрашнего полудня закроют железнодорожный переезд на станции Багаевка
В Саратове ожидаются снегопад, туман и гололедица
Политеховцы посетили строящийся аэропорт Гагарин
Саратовская поликлиника не оплачивала счета за рентгеновскую пленку
Росгвардейцы в Балакове поймали парня с наркотиками в кармане
Двое молодых саратовцев предстанут перед судом за грабежи и угоны
Работник обворовал строящуюся солнечную электростанцию в Орловом Гае
В Саратовской области вынесен приговор матери обварившегося насмерть ребенка
Рецидивистка украла у жителя Балашова 30 тыс. рублей
Мужчина ограбил офис «Деньги сразу» в Ленинском районе Саратова
Пьяный курильщик погиб на пожаре в Ртищеве
Житель Энгельса наградил полицейского синяками и ссадинами