Саратовцев научат носить кимоно и составлять икебану

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-26T11:54:58+03:00

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В Саратове пройдет Фестиваль японской культуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, торжественное открытие состоится в 13:30 в пятницу, 30 ноября, в консерватории.

Планируется, что в церемонии примет участие министр Посольства Японии в России, заведующий информационным и культурным отделом Посольства господин Ямамото Тосио.

На торжественном открытии будет показано аниме «Ловцы забытых голосов».

В этот же день пройдут мастер-классы по икебана школы Согэцу и по ношению кимоно. Это состоится в областной научной библиотеке на Горького.

В школе-интернате №3 на Селекционном проезде специалисты дадут мастер-класс по кэндзюцу, а в Центральной городской библиотеке на Зарубина состоятся мастер-классы по чайной церемонии и фуросики (искусству упаковки предметов в ткань).

В субботу, 1 декабря, в филиале Радищевского музея всех желающих научат технике росписи по шелку и тигири-э (японский коллаж).

Кроме того, 1 и 2 декабря в Доме кино будут показаны три полнометражных фильма и аниме. Примечательно, что показ пройдет на языке оригинала с субтитрами.

Вход свободный.