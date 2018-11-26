Саратовцев научат носить кимоно и составлять икебану
В Саратове пройдет Фестиваль японской культуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, торжественное открытие состоится в 13:30 в пятницу, 30 ноября, в консерватории.
Планируется, что в церемонии примет участие министр Посольства Японии в России, заведующий информационным и культурным отделом Посольства господин Ямамото Тосио.
На торжественном открытии будет показано аниме «Ловцы забытых голосов».
В этот же день пройдут мастер-классы по икебана школы Согэцу и по ношению кимоно. Это состоится в областной научной библиотеке на Горького.
В школе-интернате №3 на Селекционном проезде специалисты дадут мастер-класс по кэндзюцу, а в Центральной городской библиотеке на Зарубина состоятся мастер-классы по чайной церемонии и фуросики (искусству упаковки предметов в ткань).
В субботу, 1 декабря, в филиале Радищевского музея всех желающих научат технике росписи по шелку и тигири-э (японский коллаж).
Кроме того, 1 и 2 декабря в Доме кино будут показаны три полнометражных фильма и аниме. Примечательно, что показ пройдет на языке оригинала с субтитрами.
Вход свободный.