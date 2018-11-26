2018-11-26T08:51:39+03:00
Общество

Николай Панков встретится с дольщиками и многодетными семьями в Балакове

Также он обсудит сохранение исторического здания мельницы купца Меркульева
Екатерина Семенова
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Сегодня в рамках работы на региональной неделе депутат Государственной думы Николай Панков встретится с жителями Балаковского, Вольского и Хвалынского районов.

- Самый большой город округа — Балаково, в его рабочей повестке всегда много вопросов. Встречусь с дольщиками курируемого проблемного дома ЖСК «Возрождение», он должен быть сдан уже в декабре. И с дольщиками ЖСК «Гарантия», которые получили свои квартиры год назад. А также с многодетными семьями, получившими земельные участки в микрорайонах №4Б и №21. В настоящее время решаются вопросы по обустройству этих участков и подведению коммуникаций, — отметил Николай Панков.

Кроме того, по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина депутат обсудит с жителями районов инициативы. Они касаются сохранения исторического здания мельницы купца И. В. Меркульева в Вольске и создания экологического музея в Хвалынском районе.

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