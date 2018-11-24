2018-11-24T10:33:41+03:00
Общество

Председатель саратовского комитета по туризму попробовала себя в банном деле

Ее инструктором была номинат первого чемпионата по банному мастерству среди женщин
Дарья Вострикова
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Виктория Бородянская пробует себя в роли банщицыВиктория Бородянская пробует себя в роли банщицыФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 ноября, номинат первого чемпионата по банному мастерству среди женщин Яна Стукалина провела мастер-класс по банному мастерству в энгельском welness-центре «Этуаль».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сначала специалист рассказала, как запаривать веники. Для этого берут сухие ветки, омывают горячей водой. Раньше их опускали прямо в кипяток, но это убивало все полезные свойства.

Парить участников предстояло березовыми и дубовыми вениками. Яна Стукалина рассказала, что первый из них считается женским, он же веник-опахало. А дубовый-короткий, мужской.

- Есть несколько техник парения. Двойка, это когда мы двумя веничками одновременно и попеременно работаем. Тройка, это два на один удар разными вениками. И четверочка — это когда по два раза каждым веником. Есть еще восьмерочка, — объяснила Стукалина.

Яна Стукалина дала мастер-класс по парению ваниками Фото: Дарья Вострикова

Яна Стукалина дала мастер-класс по парению ваникамиФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

Откликнуться на предложение повторить элементы банного мастерства решила председать областного комитета по спорту и туризму Виктория Бородянская.

Она осталась в восторге от мероприятия.

Кроме того, чемпион мира по банному СПА Владимир Илюхин рассказал о том, какая должна быть баня, чтобы в ней париться.

- Если вы не можете сухим телом сесть на поверхность или прислониться к ней, то это не настоящая русская баня, это суррогат, которого в последние 50 лет появилось немало. В бане должно быть комфортно делать процедуру — объяснил Владимир Илюхин.

Кроме того, были представлены кедровая бочка и место для процедуры Шарахтхара. Это пролив теплым маслом в определенной последовательности.

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