В банке с килькой саратовец нашел древнейшего обитателя Земли [фото]

СЕГОДНЯ 08:32 2018-11-24T08:37:09+03:00

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Житель Саратова сообщил о найденном в банке с рыбными консервами неизвестном ему животном.

Он опубликовал пост в группе «Саратов онлайн», где сообщает, что купил банку кильки в томатном соусе в одной из крупных торговых сетей. И при вскрытии оказалось, что кроме рыбы там находится непонятное существо.

Комментаторы считают, что вместе с килькой в банку мог случайно попасть выловленный щитень или морской таракан. Оба эти представители ракообразных являются одними из древнейших представителей флоры Земли.

Фото соцсети

Примечательно, что в сети интернет очевидцы нередко делятся похожим опытом. По словам покупателей, щитни и морские тараканы время от времени попадаются рыболовам, а потом из-за несоблюдения производственного процесса во время закатки консервов, оказываются в банках.