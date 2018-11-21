На въезде в Ртищево «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля
К счастью, оба водителя почти не пострадали
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На въезде в Ртищево Саратовской области произошло лобовое столкновение двух отечественных авто.
- Предполагается, что водитель ВАЗ-2110 ехал по своей полосе, и навстречу ему выехала «Лада Приора», — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
К счастью, оба водителя почти не пострадали, им оказали помощь на месте сотрудники облспаса.
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.