Больной пенсионер погиб на пожаре в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-21T09:19:03+03:00

Всего из дома эвакуировали 40 человек

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Вечером 20 ноября в Саратове случился пожар, унесший жизнь человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании дома на улице Международная поступило в 20:04.

На место происшествия выезжали девять пожарных на трех машинах. Оказалось, что полыхает трехкомнатная квартира на четвертом этаже.

Там вспыхнули вещи на площади 12 кв. м. По предварительной версии, огонь разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем из-за курения в пьяном виде.

Из дома эвакуировали 40 человек, включая пятерых детей. Есть погибший — 72-летний мужчина. Он не смог передвигаться по состоянию здоровья и отравился продуктами горения.