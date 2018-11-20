В утренний час пик в Саратове перестали ходить трамваи №3

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-20T08:55:14+03:00

За два часа движение останавливалось три раза

Изменить размер текста: A A

Жители Ленинского района Саратова сегодня оказались заложниками горэлектротранспорта.

- В час пик, около 07:30, встали трамваи №3 — одно из основных средств передвижения граждан, — сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Вагоны остановились у остановки «3-я Дачная» в сторону 6-й Дачной и стояли около часа.

Как только движение возобновилось, вагоны встали около остановки «108-я школа», теперь уже в сторону центра. Движение возобновилось лишь в 09:20.

Причины были разные — обрыв проводов и сход трамвая с рельсов.

Однако когда движение пошло, случилось ДТП на пересечении улиц Советская и Рахова. Это привело к остановке не только «троек», но также маршрутов №№9, 10, 10 и 11, а также троллейбусов №16.