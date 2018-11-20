В утренний час пик в Саратове перестали ходить трамваи №3
Жители Ленинского района Саратова сегодня оказались заложниками горэлектротранспорта.
- В час пик, около 07:30, встали трамваи №3 — одно из основных средств передвижения граждан, — сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».
Вагоны остановились у остановки «3-я Дачная» в сторону 6-й Дачной и стояли около часа.
Как только движение возобновилось, вагоны встали около остановки «108-я школа», теперь уже в сторону центра. Движение возобновилось лишь в 09:20.
Причины были разные — обрыв проводов и сход трамвая с рельсов.
Однако когда движение пошло, случилось ДТП на пересечении улиц Советская и Рахова. Это привело к остановке не только «троек», но также маршрутов №№9, 10, 10 и 11, а также троллейбусов №16.