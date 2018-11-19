В Саратовской области подросток избил мальчика и отнял два телефона
В Саратове подростка будут судить за грабеж.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимому 17-летнему юноше предъявлено обвинение.
Следствие считает, что 2 ноября молодой человек, житель Советского района напал на своего 15-летнего знакомого. Он несколько раз ударил его кулаком по голове и отнял 200 рублей, а также два телефона: LG и Samsung общей стоимостью 18 тыс. рублей.3
Преступление было совершено между поселками Советское и Степное.
Злоумышленник убежал, а избитый мальчик рассказал обо всем родственникам.
Пот данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и признал свою вину. Его отправили под домашний арест.
В настоящее время проводится расследование, специалисты выясняют условия жизни обвиняемого, проверяют работу местного отдела полиции.