2018-11-19T16:50:28+03:00
Происшествия

В Саратовской области подросток избил мальчика и отнял два телефона

В свои 17 лет он уже был судим
Екатерина Семенова
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В Саратове подростка будут судить за грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимому 17-летнему юноше предъявлено обвинение.

Следствие считает, что 2 ноября молодой человек, житель Советского района напал на своего 15-летнего знакомого. Он несколько раз ударил его кулаком по голове и отнял 200 рублей, а также два телефона: LG и Samsung общей стоимостью 18 тыс. рублей.3

Преступление было совершено между поселками Советское и Степное.

Злоумышленник убежал, а избитый мальчик рассказал обо всем родственникам.

Пот данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и признал свою вину. Его отправили под домашний арест.

В настоящее время проводится расследование, специалисты выясняют условия жизни обвиняемого, проверяют работу местного отдела полиции.

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