2018-11-19T16:18:38+03:00
Недвижимость

Т Плюс получила паспорт готовности к зиме

Документ подтверждает готовность к работе зимой
Екатерина Семенова
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ПАО «Т Плюс» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов. Документ выдан на основании приказа министра энергетики Российской Федерации Александра Новака от 14.11.2018 № 1031 и подтверждает готовность активов энергохолдинга к несению осенне-зимних максимумов нагрузок.

Получению паспорта готовности предшествовала беспрецедентная по масштабам кампания по ремонтам и техническому перевооружению генерирующих и теплосетевых объектов Т Плюс. Так, общий объем вложений в теплосетевое хозяйство по итогам 2018 года ожидается на уровне 13 млрд рублей – это на 23% больше, чем за 2017 год. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в контуре ответственности холдинга по состоянию на середину ноября проведена перекладка 368,4 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в 2017 году за аналогичный период – 353 км). Помимо этого, подразделениями Т Плюс завершены важные проекты по оптимизации ключевых тепловых узлов в таких городах, как Екатеринбург, Пермь, Самара, Ижевск.

Стоимость программы ремонтов генерирующего оборудования в 2018 году увеличилась на 17%, достигнув 9,8 млрд рублей. В рамках данной кампании проведены работы различной глубины на 176 агрегатах (в 2017 году – 156). Это 78 энергетических котлов, 41 турбоагрегат, 36 турбогенераторов, 18 водогрейных котлов и 3 трансформатора. На энергообъектах в контуре ответственности Т Плюс сформированы запасы аварийного топлива, традиционно превышающие нормативные.

Принятые меры позволят обеспечить максимально комфортное прохождение отопительного сезона для клиентов Т Плюс во всех 16 регионах присутствия.

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