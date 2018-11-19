Под Саратовом водитель ВАЗ-2102 на скорости задел девочку металлической трубой
Мужчина закрепил волноводы на багажнике машины
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В субботу, 17 ноября, в селе Баскатовка Марксовского района произошло ДТП.
- По предварительным данным, 55-летний водитель ВАЗ-2102 задел 15-летнюю девочку металлическими волноводами, которые были закреплены на багажнике его машины. Мужчина ехал со стороны села Рязановка в село Подлесное, а девочка шла по обочине дороги ему навстречу, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской областной Госавтоинспекции.
Пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение.