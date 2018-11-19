Водитель перевернувшегося в Ртищеве автобуса был пьян

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-19T10:58:29+03:00

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Межрайонная прокуратура организовала проверку прохождения осмотра перед рейсом после аварии в Ртищеве, где автобус с работниками компании «Сады Придонья», поднимаясь в гору, перевернулся. На место инцидента выехал прокурор. Сотрудники ГИБДД также внепланово проверят само ООО.

- Медосвидетельствование показало, что водитель во время ДТП был пьян — в его крови содержалось 1,49 промилле алкоголя, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Напомним, автобус опрокинулся сегодня, 19 ноября, в 07:39. ПАЗ-32053 принадлежит ООО «НПГ «Сады Придонья». Он ехал из Ртищева в поселок Ртищевский и перевозил 24 сотрудников компании. При подъеме в гору водитель не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевалилась на правый бок.

Четыре человека и мужчина, который был за рулем, госпитализированы.