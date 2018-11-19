Пьяный водитель протаранил два баннера в Саратове

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-19T08:34:58+03:00

От госпитализации он отказался

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В Саратове ночью 19 ноября пьяный водитель ЗАЗ Chance протаранил стенд автомойки на 1-м проезде Танкистов, поехал дальше и врезался в другой рекламный баннер. Мужчина остановился только после этого.

- Врачи Центра медкатастроф оказали помощь нарушителю, от госпитализации он отказался, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте также работали сотрудники облспаса и инспекторы ДПС. Последние составили в отношении водителя протокол.