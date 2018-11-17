В Саратовской области подростка осудят за разбой
17-летний подросток возле школы отобрал у сверстника мобильник
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В селе Александровка Саратовского района 17-летний подросток открыто отобрал у 18-летнего юноши мобильный телефон.
- В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы села Михайловка о том, что в 100 метрах от школы на улице Привокзальная, подросток открыто забрал у ее сына мобильный телефон Samsung.
По факту разбоя полицейские задержали подростка и возбудили уголовное дело. Похищенное изъято.