В Саратовской области подростка осудят за разбой

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-17T10:33:57+03:00

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В селе Александровка Саратовского района 17-летний подросток открыто отобрал у 18-летнего юноши мобильный телефон.

- В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы села Михайловка о том, что в 100 метрах от школы на улице Привокзальная, подросток открыто забрал у ее сына мобильный телефон Samsung.

По факту разбоя полицейские задержали подростка и возбудили уголовное дело. Похищенное изъято.